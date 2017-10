Destinen 32.000 € a obres d’urgència a Grup Sant Isidori

Repararan elements que representen un perill per als veïns

L’ajuntament de Mollerussa ha aprovat una modificació de crèdit de 32.000 euros que es destinarà a obres preventives i de seguretat urgents al grup d’habitatges Sant Isidori. El principal objectiu d’aquesta mesura és fer aquestes reparacions en aquells elements que pel seu mal estat puguin implicar un perill per als veïns. S’ha de recordar que el consistori va firmar a finals del mes de setembre un conveni amb la conselleria de Governació i Habitatge així com també amb la de Territori per marcar el protocol que se seguirà si es declaren en ruïna els quatre blocs de pisos que constitueixen