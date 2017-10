VÍDEO. Capten imatges aèries de l'ós Goiat a la Val d'Aran

Tècnics de l’equip de seguiment del projecte Piroslife han enregistrat aquest dimecres imatges aèries de l’ós Goiat al Pirineu, a la Val d’Aran. L’animal, que va ser alliberat el juny del 2016 en el marc d’aquest projecte europeu per aportar variabilitat genètica a la població d’ossos del Pirineu, compta amb un collar emissor GPS que monitoritza els seus moviments.



Després de dies sense apreciar pràcticament canvis en la seva localització, els tècnics han volgut verificar el seu estat físic, així com el funcionament correcte del sistema de seguiment de l’ós. Així, s’han desplaçat fins a la zona per comprovar el seu òptim estat, i el del collar que permet rastrejar els moviments del plantígrad. L'equip ha localitzat també un ungulat semienterrat mort, que ha servit d'aliment per a l'os aquests últims dies, la qual cosa explica la seva manca de moviments, segons els técnics.