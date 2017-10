“Volem llibertat per als Jordis i per al nostre país”

Més de 18.000 persones es manifesten a Lleida

La informació de qualitat té un preu Si ja ets subscriptor, identifica't i tindràs accés a tots els continguts

Si encara no ho ets, compra la subscripció que més encaixa amb tu

Notícia / pàgina

Comprar

SEGRE en format digital Informa't

SEGRE en paper +

SEGRE en format digital Informa't

“Demanem la llibertat immediata dels Jordis. No volem clemència, exigim justícia” i “No als presos polítics”. Amb aquestes proclames es va acabar ahir la manifestació de Lleida ciutat, en què van participar unes 18.000 persones segons la Generalitat o 9.000 segons la Urbana. La majoria portavan espelmes, contra l’empresonament de Jordi Cuixart i Jordi Sànchez. “L’Estat espanyol actua com una dictadura. Les entitats no hem comès cap delicte”, va subratllar el portaveu de la Plataforma d’Entitats Culturals. Les representants d’Òmniun i l’ANC també van exigir “justícia i llibertat per als Jordis i per al nostre país” i es van adreçar