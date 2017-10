La planta de purins de Juneda ja funciona a ple rendiment

Va reobrir a l’agost després de tancar el febrer del 2014 per retallades de les primes de retribució elèctriques

La planta de tractament de purins VAG de Juneda ja funciona a ple rendiment. Cada dia hi entren uns 300 metres cúbics de dejeccions ramaderes, uns 95.000 metres cúbics a l'any, la mateixa quantitat que abans del seu tancament el 2014.



VAG i Tracjusa, les dues plantes de tractament de purins del municipi de Juneda i que són propietat de Gestió Agroramadera de Ponent, van haver de tancar el febrer de 2014 per les retallades de les primes de retribució del sistema elèctric del govern espanyol. Una sentència del Tribunal Suprem de fa un any i mig, però, va obligar a tornar a calcular les retribucions i, finalment, VAG va poder reobrir el passat agost. La inversió per tornar a posar en funcionament la planta és d'un milió d’euros, xifra a la que cal sumar els 800.000 euros de deute que té la planta amb el Ministeri.



Paral·lelament, el projecte de la Nova Tracjusa, que pretén assecar purins a través de la crema de residus, està actualment en període d'exposició pública. Els promotors esperen que s'aprovi l'informe final, passat el període d'al·legacions, el primer trimestre del 2018, per començar la construcció de la nova planta i poder obrir-la el 2019. Precisament, seria el 2019 quan la planta VAG hauria de tancar perquè hauria arribat als 15 anys de vida, límit que fixa el govern per a aquestes plantes. Tot i això, ja s'ha presentat un recurs per intentar allargar el seu funcionament dels 15 als 25 anys.