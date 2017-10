La seguretat centra el debat del congrés de rurals a Aran

Hi participen més de 400 professionals

Més de 400 agents forestals i mediambientals de tot Espanya i el sud d’Europa, entre els quals els Agents Rurals del departament d’Agricultura, participen des d’ahir i fins demà en el congrés estatal que se celebra a Vielha. Un dels temes que es van tractar en la primera jornada va ser el dels protocols de la seguretat, d’especial interès després de l’assassinat aquest any dels dos agents rurals lleidatans a Aspa, l’autor confés del qual, que s’enfrontarà avui a la vista prèvia, podria ser condemnat a fins a 51 anys de presó (vegeu SEGRE d’ahir).

Ahir es va fer un homenatge a Vielha als dos assassinats. Alain Bataille, representant dels Agents Mediambientals de França, va afirmar que “no hi ha serveis rutinaris sense risc. Les patrulles han de ser amb dos agents com a mínim i anar armats”. Ahir també hi va haver conferències sobre activitats il·lícites relatives al medi ambient a les xarxes socials, sobre maltractament animal i sobre línies elèctriques perilloses. El congrés també debatrà avui sobre l’ús, regulació i aplicació de drons i seguretat ambiental. Per demà hi ha prevista una conferència sobre models de seguretat i projectes amb unitats canines.