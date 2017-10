Tècnics del programa Piroslife van obtenir ahir imatges aèries de l’ós Goiat a la Val d’Aran. Les van captar en vídeo durant una sortida per comprovar el funcionament dels dispositius de localització per GPS i emissors ràdio que l’animal porta amb ell i per verificar el seu bon estat de salut. Es tracta del mascle d’origen eslovè que la Generalitat va alliberar fa més d’un any al Pallars Sobirà.