Un cotxe queda penjat al costat d'un pont al sortir de la via a Àger

Actualitzada 19/10/2017 a les 08:49

L’aparatós accident va tenir lloc ahir al matí a la C-12 en aquesta localitat

© El cotxe, ja apuntalat, i l'escala amb què van rescatar el conductor R.C.M.