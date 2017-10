La Fiscalia acusa d’un doble assassinat amb traïdoria el caçador que va matar els rurals

Perquè va recarregar l’escopeta i demana ampliar l’informe de balística per determinar la distància dels trets || Les famílies eleven la petició de pena a 54 anys i la defensa sol·licita un examen neurològic

La Fiscalia acusa d’un doble delicte d’assassinat amb traïdoria Ismael Rodríguez Clemente, el caçador que va confessar haver matat a trets dos agents rurals el 21 de gener passat en un vedat de caça a Aspa, perquè va recarregar l’escopeta. El Ministeri Públic l’hi va comunicar ahir durant la vista prèvia en la qual les parts van formular els seus escrits d’imputació. Rodríguez va comparèixer en una vista que es va allargar una mitja hora al costat de l’amic que li va deixar l’escopeta perquè no tenia llicència i que està acusat com a cooperador necessari per un delicte de tinença il·lícita d’armes.

La Fiscalia també va sol·licitar al titular del jutjat d’Instrucció número 4 de Lleida (el mateix que porta la investigació de l’1-O a Lleida) que s’ampliï l’informe de balística per detallar amb la màxima precisió a quina distància va efectuar els quatre trets. També l’acusa d’un delicte d’atemptat contra l’autoritat, un altre de tinença il·lícita d’armes i d’un delicte contra la flora i la fauna. D’aquesta forma, i tot i que encara estigui per qualificar, el Ministeri Públic demanarà una condemna que superarà amb escreix els trenta anys de presó per al veí de Vacarisses.

Les acusacions particulars, que van en la mateixa línia que Fiscalia, també consideren que, a banda de la traïdoria, s’ha d’aplicar l’agreujant d’encobriment, com preveu el Codi Penal, ja que consideren que Ismael Rodríguez va intentar fugir per evitar que el crim fos descobert.

Pau Simarro, lletrat de l’acusació, va afegir que “en el cas del delicte d’atemptat passarem de demanar sis mesos a tres anys, per la qual cosa elevarem la petició de 51 anys fins als 54 anys”.

Per la seua part, l’advocada del caçador, Montserrat Torres, sol·licitarà que se li imposin 20 anys de presó perquè considera que ha de ser acusat de dos delictes d’homicidi “amb els atenuants de confessió i alienació mental transitòria”. Per a això, va sol·licitar al jutge que practiqui “una diligència pericial mèdica neurològica que determini què li va passar al meu representat, perquè ni ell ho sap”.

Els fets van ocórrer el matí del 21 de gener. Les dos víctimes, Xavier Ribes i David Iglesias, es van atansar al caçador per a una inspecció rutinària i aquest els va disparar dos vegades a cada un i a curta distància. L’acusat no tenia llicència de l’escopeta, de tres cartutxos, que l’havia posat a nom d’un amic al caducar-li la documentació. Va disparar quatre vegades, per la qual cosa la va recarregar.

L’advocat de les famílies, Pau Simarro, va confirmar que “les declaracions, a banda dels informes, el mèdic i el de balística, suposen que la instrucció del cas s’allargui diversos mesos, per la qual cosa es demorarà la celebració del judici, que podria haver-se celebrat en mesos i no arribarà fins d’aquí a un any, aproximadament”. El doble crim serà jutjat per l’Audiència de Lleida amb un jurat popular.

Acusat i testimonis tornaran a declarar, cosa que retardarà el judici

El jutge d’instrucció tornarà a citar a declarar en els propers mesos els dos acusats i els testimonis després que ho sol·licités la defensa, la qual cosa retardarà amb tota seguretat la celebració d’aquest judici.