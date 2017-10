La xarxa de tràfic de marihuana explotava laboralment una quinzena de persones

Els Mossos d’Esquadra van escorcollar ahir naus a Lleida, Bell-lloc d’Urgell, Alguaire, Cervià de les Garrigues i Vilanova de Segrià || Ja hi ha una vintena de detinguts i més de 7.000 plantes confiscades

Els Mossos d’Esquadra van continuar ahir amb la major operació contra el cultiu i trànsit de marihuana a Lleida després que dimecres arrestessin quinze persones i es decomissessin unes 7.500 plantes (vegeu SEGRE d’ahir). Els investigadors van desmantellar ahir noves plantacions, totes situades en interiors de naus, magatzems o granges, van confiscar més plantes i van detenir més persones, per la qual cosa la xifra d’arrestats ja ascendiria a una vintena. Més de la meitat són d’origen vietnamita i, segons apunten els investigadors, eren obligats a fer-se càrrec de les plantacions. D’aquesta forma, els capitostos de la xarxa, tots ells de nacionalitat espanyola, a banda de ser acusats dels delictes contra la salut pública i de pertinença a una xarxa criminal, també poden ser-ho per explotació laboral.

Els Mossos d’Esquadra van efectuar escorcolls ahir a la partida de les Canals de Lleida, el polígon Els Frares, el carrer Boqué (Bordeta), Bell-lloc, Alguaire, Cervià de les Garrigues, Vilanova de Segrià i en localitats de Tarragona i Barcelona, entre d’altres. A la nau de la Bordeta, que anteriorment allotjava un centre de formació professional, van trobar unes altres 1.000 plantes (vegeu el desglossament). Els Mossos també van practicar registres en altres naus que també havien allotjat plantacions, però que feia tot just uns dies que havien estat desmantellades per la xarxa.

Dimecres, com va avançar aquest diari, també es va precintar la seu de l’empresa Reset Green de Torrefarrera i es va detenir els seus responsables. Els investigadors creuen que aquest magatzem de productes per a la jardineria i el cultiu professional era una tapadora que servia per traficar amb la marihuana. D’aquesta empresa també sortia tot el material necessari per habilitar les naus com a “laboratoris” per conrear la marihuana com focus, fertilitzants i els sistemes de reg. Els responsables de la xarxa van ser detinguts a primera hora als seus domicilis. Només a un d’ells li van trobar 75.000 euros en metàl·lic, segons van indicar les mateixes fonts.

El jutge permet triturar les plantes per facilitar-ne el transport

L’operatiu policial ha mobilitzat desenes d’agents per efectuar els diferents registres. La investigació es va iniciar fa un any i s’han efectuat centenars de seguiments, però les detencions i els registres no s’han portat a terme fins ara perquè és quan les plantes tenen una mida més gran i, en conseqüència, la partida és molt més gran. Així mateix, i amb la preceptiva ordre judicial, després del recompte de les plantes han procedit a la destrucció in situ per facilitar-ne el transport. Així, per exemple, fins a la nau del número 7 del carrer Boqué es va desplaçar una trituradora de branques industrial per molturar les plantes. Ho van fer operaris d’una empresa equipats amb màscares per evitar intoxicacions.