Organyà ofereix el polígon per abocar-hi residus d’obra

Restes de la construcció del túnel de Tres Ponts a la zona dels Vilansats || El Govern preveia llançar-los a les pistes de vol

L’ajuntament d’Organyà ha proposat al departament de Territori i Sostenibilitat que utilitzi els terrenys en els quals el consistori projecta construir el nou polígon industrial del municipi com a zona d’abocador de roques per a les obres de construcció del túnel de Tres Ponts, a la carretera C-14. La proposta arriba després que fa alguns mesos la Generalitat proposés utilitzar els camps destinats com a zona d’aterratge de l’activitat de parapent que desenvolupen diferents empreses d’Organyà com a abocador de roques. Ajuntament, propietaris dels terrenys que havien de ser expropiats i clubs i escoles de vol es van unir en