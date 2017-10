Pla de tres anys per dotar tots els municipis de Lleida d’aquests dispositius

La Diputació inverteix 1 milió en 400 desfibril·ladors per als pobles

La Diputació ha iniciat el procés per adquirir durant els pròxims tres anys 400 desfibril·ladors (DEA) per facilitar-los a tots els municipis de Lleida. El president de l’ens provincial, Joan Reñé, va assegurar que aquests 400 DEA se sumaran als 175 que la institució ja ha facilitat a pobles de Lleida. La compra d’aquests dispositius suposarà una inversió d’1 milió d’euros i servirà, segons Reñé, per donar “garanties de seguretat i de prevenció a qualsevol dels equipaments municipals que comptin amb aquest aparell”, va dir.

Tots aquests desfibril·ladors s’incorporaran a una xarxa connectada amb el Servei d’Emergències Mèdiques (SEM) i el desplegament pels municipis també inclourà un pla de formació d’ús i de sensibilització i informació a la població. L’adquisició d’aquests dispositius es porta a terme a través del consorci català per al desenvolupament local, organisme adscrit a l’Associació Catalana de Municipis (ACM), va explicar Reñé.



Els nous DEA estaran connectats amb el SEM i també se’n facilitaran 26 per a patrulles de Mossos

El pla Lleida, territori cardioprotegit, preveu que abans de finalitzar aquest any alguns dels municipis que ja ho han sol·licitat disposin d’aquest dispositiu i el puguin instal·lar als consultoris mèdics, pavellons esportius i altres dependències municipals. Reñé va apuntar que actualment hi ha al voltant de 170 municipis que l’han sol·licitat i que alguns municipis disposaran de més d’un dispositiu, tindran un any de manteniment i tallers de formació.

A més, l’entitat ha firmat un conveni amb el departament d’Interior per facilitar 26 DEA als Mossos d’Esquadra de les comarques de Lleida que s’integraran als cotxes patrulla.

El president va explicar que el preu de cada un d’aquests dispositius oscil·la entre el 2.000 i els 2.500 euros, segons les propostes presentades per les sis empreses que opten a aquest concurs públic.

Així mateix, va destacar que la Diputació invertirà cada any entre 300.000 i 400.000 euros a cobrir aquesta actuació a través de l’àrea de Salut de la corporació.

Reñé va presentar aquests dispositius després del ple de la corporació en què es va aprovar el projecte constructiu d’una rotonda a la travessia urbana d’Albatàrrec, que compta amb una inversió de 246.509 euros. El ple va debatre una moció per exigir l’alliberament de Jordi Cuixart i Jordi Sànchez (més informació a la pàgina 6).