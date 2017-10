La fira Slow Food de Balaguer copa reserves als allotjaments locals

Més de 50 activitats sobre alimentació i salut aquest cap de setmana a la capital

Balaguer acull aquest cap de setmana la desena edició de la fira Alimentació i Salut de l’entitat Slow Food Terres de Lleida i Dolça Revolució. El certamen, que cada any reuneix milers de visitants, ha propiciat que els allotjaments turístics de la capital estiguin al complet, segons va confirmar el president de l’entitat Slow Food, Josep Puy. “Fa dies que les reserves estan fetes i això també és bo per a l’economia de Balaguer”, va dir. Així mateix, va apuntar que encara que aquest any no s’han posat entrades anticipades a la venda, ha estat molta gent la que s’han