Nou camí de Salardú a Unha amb passarel·les i zona de pícnic

Naut Aran tramita els permisos per iniciar les obres el 2018

L’ajuntament de Naut Aran ha sol·licitat permís a l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) per habilitar un sender de Salardú fins a Unha que voregi el riu Unhola, que tindrà una longitud de 525 metres i una amplada d’un metre. A més, inclou una passarel·la d’estructura metàl·lica sobre aquest riu que tindrà 17,7 metres de llarg i un d’ample amb suports d’acer i dos pòrtics, i una altra de secundària de 6 metres de llarg que donarà a un zona de pícnic a l’entitat local descentralitzada en la qual hi haurà bancs, taules i papereres just al marge esquerre de l’Unhola.

Per la seua part, l’ACA ha tret a exposició pública el projecte perquè s’hi puguin presentar al·legacions.

Segons el regidor d’Urbanisme de Naut Aran, David Torres, fa més d’un any que l’ajuntament tramita els permisos per poder obrir aquesta nova zona turística i de passeig per als veïns.

Torres va indicar que ja s’ha sol·licitat autorització a la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre i compta que les obres puguin començar a fer-se la primavera de l’any que ve.