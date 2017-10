Un ferit en xocar un globus amb una línia de mitja tensió a Cervera

En l’aparell viatjaven 17 persones i el cable ha caigut sobre la catenària del tren. Uns 1.300 abonats estan sense llum

Un globus aerostàtic amb 17 passatgers ha xocat aquest matí amb una línia de mitja tensió i el cable ha caigut sobre la catenària a Cervera. L'aparell ha pogut aterrar i una de les persones que viatjava en ell ha patit cremades de segon grau, de manera que estava previst que fos traslladada en helicòpter pel SEM a l'hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona. A causa de l'accident, s'ha tallat la circulació a la via ferroviària així com l'accés a l'A-2 a Cervera direcció Barcelona. Ara mateix hi ha desviaments per la N-II, el que està provocant retencions. Així mateix, uns 1.300 abonats s'han quedat sense subministrament elèctric. Fins al lloc s'han activat cinc dotacions dels Bombers de la Generalitat.