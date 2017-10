Sort aplica la taxa de manteniment de la xarxa d’aigua per als seus 14 nuclis

Fins ara aquestes poblacions no han pagat el servei, ni el consum ni la gestió

L’ajuntament de Sort debatrà en el ple de dimarts implementar una taxa anual de manteniment de la xarxa d’aigua potable per als 14 nuclis del municipi que fins ara no han pagat ni un euro per aquest servei ni pel consum de l’aigua. Es tracta dels nuclis d’Altron, la Bastida, Bernui, Bressui, Enviny, Llarvén, Llessui, Montardit de Baix i de Dalt, Olp, Pujalt, Saurí, Sorre i Castellviny, que en total sumen uns 532 veïns. L’alcalde de Sort, Raimon Monterde, va apuntar que l’objectiu d’implementar aquesta mesura és per acabar amb el greuge que suposa per als veïns de Sort, que