Alcarràs estrena un ‘museu’ amb dos-centes eines agràries antigues

Un Centre d’Interpretació del Món Rural || Serret afirma que ajuda a “enllaçar les arrels amb la projecció de futur i innovació del sector agroalimentari”

Alcarràs va estrenar ahir oficialment el seu Centre d’Interpretació del Món Rural, que va inaugurar la consellera d’Agricultura, Meritxell Serret, que va visitar també la Fira del Comerç i el Rebost. El centre, habilitat per l’ajuntament a l’antic edifici Sauret, acull una mostra de material, instruments i eines agrícoles de segles passats que han estat cedits per veïns, que permeten al visitant fer-se una idea de com era la vida al camp abans de l’auge de la mecanització. La tècnica responsable de Patrimoni, Rosa Herguido, va detallar que compten amb més de 350 peces, la majoria cedides per Claudio Godia,