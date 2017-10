La Diputació licitarà per 1,5 milions la millora de la carretera de Borges a Cervià

La Diputació de Lleida té previst licitar aquest any per la quantitat de 1.590.123 euros la segona fase de les obres de millora de la carretera local LV-7031, de les Borges Blanques a Cervià de les Garrigues. Així ho va anunciar el president de la Diputació, Joan Reñé, en una reunió que va tenir divendres amb l’alcalde de les Borges, Enric Mir, i el president del consell comarcal de les Garrigues, Antoni Villas. Tant un com l’altre reclamaven des de fa temps la millora de la seguretat d’aquest vial. La carretera té una longitud total de 14,5 quilòmetres i ja es van fer obres el 2013 i 2014 al terme de les Borges. Ara s’actuarà en un tram de 4,310 quilòmetres entre els punts quilomètrics 5,150 i 9,460. El projecte preveu ampliar la calçada de 5,5 a 7 metres (amb dos carrils de 3,50), millorar el ferm, els revolts i els drenatges, rectificar el traçat en trams perillosos i condicionar els senyals i els sistemes de contenció i balises. Mir va recordar que es tracta d’una millora reivindicada històricament des del territori i va destacar que el tram que s’abordarà té forts pendents i giragonses que el fan perillós sobretot a l’hivern, amb la boira i el gel. Villas, per la seua banda, va apuntar que la primera fase d’obres va resultar beneficiosa per a les explotacions agràries i ramaderes del territori.