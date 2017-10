Participació desigual en les fires de bolets d’Isona i Conca Dellà i Solsona

Els productors aconsegueixen superar la temporada tardana i esgoten existències

Bona afluència de públic ahir en la quinzena edició del Boletus d’Isona i Conca Dellà, amb diferents activitats durant el cap de setmana que va animar els amants dels bolets a trencar amb el pessimisme d’una temporada tardana. La jornada d’ahir va comptar amb la fira en què van participar una trentena d’expositors de productes artesanals i agroalimentaris. Entre les activitats van destacar un taller de cuina i la segona edició del Boletast, on els expositors oferien les seues propostes gastronòmiques, des de tapes fins a cervesa o vi, amb els bolets com a protagonistes. Un dels moments més esperats va ser l’entrega dels premis per a les millors cistelles de bolets. Aquest any destaca el guardó a l’Institut Ermengol VI de Bellcaire d’Urgell, que van presentar un muntatge ambientat a Egipte amb exemplars de bolets rars anomenades col·loquialment pota de cavall i que serveixen com a fertilitzants d’arbres.

El Boletus s’emmarca dins de les Jornades Micològiques del Pallars Jussà organitzades pel consell comarcal.

Els bolets també van ser les protagonistes ahir a Solsona amb la desena edició de la Fira del Bolet, que es consolida com a oferta gastronòmica amb diferents activitats com tallers i tastos. Malgrat que aquest any ha caigut l’afluència, els expositors ho van vendre tot.