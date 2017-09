Comença l’evacuació de 60.000 persones a Fráncfort per desactivar una bomba

De la Segunda Guerra Mundial, d’1,4 tones, llançada pels britànics

© El lloc on hi ha la bomba.

La Policia alemanya ha iniciat avui, a les 06.00 hores (04.00 hores GMT), l’evacuació d’almenys 60.000 persones en el centre de Fráncfort abans de procedir a desactivar una enorme bomba de la Segunda Guerra Mundial.

La bomba és una mina aèria HC 4000, amb 1,4 tones d’explosiu, que va ser llançada pels britànics.

Les tasques d’evacuació es prolongaran durant dos hores, període de temps en el qual les persones afectades, com a mínim 60.000 però que podrien arribar fins 70.000, hauran d’abandonar les seues cases i anar a zones disposades, com museus o el recinte firal.

S’ha establert un perímetre de seguretat d’1,5 quilòmetres al voltant de la zona on es va trobar la bomba el 29 d’agost, a la nova zona universitària, al barri de Westend, on hi ha dos hospitals i vint residències d’ancians.

Ja dissabte es va traslladar a altres clíniques a un centenar de pacients i a una vintena de nadons que estaven ingressats als hospitals de Fráncfort situats dins de la zona afectada per l’operatiu, el més gran de la història de postguerra d’Alemanya.

Participen un miler de bombers i una xifra indeterminada de policies de quatre dígits (entre 1.000 i 9.999), segons dades faciitados pel Cos de Bombers i la Policia de Fráncfort.