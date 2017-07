El PSC demana a TV3 que "compensi" l'oposició després de la cobertura de l'acte independentista

EFE Actualitzada 06/07/2017 a les 11:20

© El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, durant l'acte de presentació de la Llei del Referèndum al Teatre Nacional de Catalunya. EFE

El PSC ha registrat una pregunta al Parlament dirigida a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) en la qual reclama saber quines cobertures té previstes per "compensar" la resta de partits després de la cobertura de TV3 de l’"acte polític del PDeCAT i ERC" al Teatre Nacional de Catalunya (TNC). El PSC ha al·ludit així a l’acte de dimarts passat, 4 de juliol, de presentació de la futura llei de l’eventual referèndum de l’1 d’octubre en què van participar diputats de JxSí, el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, la resta de membres del Govern i la presidenta del Parlament, Carme Forcadell.



En una pregunta per escrit registrada en el Parlament, el diputat socialista David Pérez es dirigeix al Consell de Govern de la CCMA, en nom del seu grup parlamentari, sobre la cobertura televisiva de l’esmentat acte. "Després de la cobertura realitzada per TV3 de l’acte polític dels partits PDeCAT i ERC, quines cobertures té previstes fer per compensar a la resta de partits polítics i complir els criteris de pluralitat de veus i l’equilibri informatiu en els mitjans de comunicació de la CCMA?", interpel·la el diputat.