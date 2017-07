© La caravana d''All you need is love... o no', a Lleida

La caravana d’All you need is love... o no, el programa de Risto Mejide a Telecinco –s’emet els dilluns–, va passar tota la jornada d’aquest dimecres gravant a la Seu Vella de Lleida. És el vehicle amb el qual Irene Junquera recorre el país amb l’objectiu d’unir parelles i fer arribar missatges d’amor.