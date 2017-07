El restaurant Ferreruela, vencedor del programa 'Joc de cartes'

El concurs de TV3 va dedicar el capítol d’aquest dijous a la cuina km0 de Lleida

Comença #JDCLleidaTV3!! Avui sabrem quin és el millor restaurant de Km 0 de Lleida Reparteixin cartes! ♠️ ♥️♣️ ♦️ https://t.co/MMChrGYjL2 pic.twitter.com/X3AIiPtXDM — Joc de cartes (@JocdeCartesTV3) 6 de julio de 2017

L’equip de @jocdecartestv3 dediquem el #JDCLleidaTV3 a Josep María Camps, marit de la Carmen, que ens va deixar dies després de la gravació. pic.twitter.com/psHhVbYvQz — Joc de cartes (@JocdeCartesTV3) 6 de julio de 2017

En Gonzalo ha guanyat #JDCLleidaTV3!!! El Ferreruela és el millor restaurant de Km 0 de Lleida. ENHORABONAAA! pic.twitter.com/fLy1tXplGD — Joc de cartes (@JocdeCartesTV3) 6 de julio de 2017

“Falta de gust” i “farina crua”? La Mercè esclata amb els seus comensals de #JDCLleidaTV3: “Sobra proteína del copón” pic.twitter.com/RGLkJxh31e — Joc de cartes (@JocdeCartesTV3) 6 de julio de 2017

El bacallà fregit de la Carme... és culpable de la seva baixa puntuació a #JDCLleidaTV3? Els seus rivals no han aprovat el seu menú pic.twitter.com/2lnLNWRZg5 — Joc de cartes (@JocdeCartesTV3) 6 de julio de 2017

El restaurant Ferreruela va ser el guanyador del dotzè capítol de "Joc de cartes", el programa de TV3, presentat per Marc Ribas, en què competeixen diversos restaurants de tot Catalunya.En cada programa, quatre restaurants amb un mateix tipus de cuina i d'una zona determinada, competeixen per ser el millor. El guanyador s'emporta un premi de 5.000 euros per invertir-los al seu local.En el capítol de dijous l’objectiu era trobar el millor restaurant de cuina de proximitat a Lleida. El guanyador es decideix amb els vots dels mateixos restaurants participants i la valoració final del cuiner i presentador Marc Ribas.El restaurant Ferreruela de Lleida ciutat es va imposar a l’Estel de la Mercè (segon classificat), també a la capital del Segrià; a Casa Mercè (tercer), de Fontdepou, i a Els fogons de la Carme (quart), de Cervià de les Garrigues.