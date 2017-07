La gran guerra ja és aquí

La setena temporada de ‘Joc de Trons’ s’estrena aquesta matinada a les 03.00 a Movistar Series i HBO Espanya amb l’esperada batalla pels Set Regnes

Més d’un any han hagut d’esperar els fans de Joc de Trons, però la gran guerra ja està aquí. Movistar Series i HBO Espanya estrenen la setena temporada de la sèrie aquesta matinada del 16 al 17 de juliol a les 03.00 hores en versió original subtitulada i alhora que als Estats Units. Aquesta nova entrega, la penúltima, constarà de set capítols, tres menys del que és habitual, encara que la durada d’algun superarà els 60 minuts.

Sobre la trama, hermetisme absolut. HBO només ha donat algunes pistes dels tres primers capítols. El primer episodi es titula Dragonstone (Pedra de drac), en què Jon Nieve comença a organitzar la defensa del Nord, mentre que la nova Reina de Ponent, Cersei Lannister, intenta igualar les seues possibilitats. I Daenerys Targaryen torna a casa. Tot molt críptic.

El segon capítol es titularà Stormborn (Nascut de la tempesta) i el tercer, The Queen’s Justice (La justícia de la reina). Dels tràilers llançats pel canal de televisió nord-americana, també podria deduir-se’n que les diferents cases s’hauran d’unir per enfrontar-se a l’enemic comú: l’exèrcit dels caminants blancs que arriba del nord.

La sisena temporada va finalitzar amb audiències milionàries i l’aplaudiment unànime de crítica i públic després de dos episodis antològics: Battle of the Bastards (La batalla dels bastards) i The Winds of Winter (Vents d’hivern).

En aquests, els creadors de la sèrie, David Benioff i D.B. Weiss, responsables de l’adaptació de l’univers de George R.R. Martin, van aconseguir resituar totes les peces al tauler dels Set Regnes. El ressuscitat Jon Nieve, després de derrotar el sàdic Ramsay Bolton, és aclamat com a Rei del Nord; Daenerys Targaryen nomena Tyrion Lannister mà de la reina i posa rumb a Ponent amb una gran flota i els seus dracs, i Cersei Lannister s’asseu al Tron de Ferro, després d’assassinar tots els seus enemics i del suïcidi del seu fill. També hi són els germans Stark (Sansa, Bran i Arya), els Greyjoy (Theon i Yara), Jaime Lannister, Davos i Melisandre, Sam Tarly... La gran batalla final està servida, l’hivern ha arribat a Joc de Trons.

Com en temporades anteriors, Espanya ha tornat a ser escenari de la sèrie amb localitzacions a Euskadi, Andalusia i Extremadura.