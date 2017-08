Facebook llança Watch, una secció de vídeos amb sèries i contingut original

Per competir amb plataformes com Netflix

Facebook ha anunciat el llançament de Watch, un nou apartat dins de la xarxa social en la qual s’ubicaran tots els seus vídeos, i que comptarà amb enregistraments en directe i contingut original com sèries. Watch estarà inclòs en totes les aplicacions de Facebook i televisions intel·ligents ("smart tv"), encara que ara per ara només estarà disponible per a un nombre reduït d’usuaris als Estats Units, ha assenyalat el fundador de la companyia Mark Zuckerberg, en el seu perfil de la xarxa social. "És possible repensar qualsevol experiència amb la clau de construir una comunitat. Veure un vídeo pot ser una oportunitat per compartir una experiència i fer que un grup de persones es preocupi per les mateixes coses", explica el directiu, que veu en aquest canal un objectiu fonamentalment social.



En aquesta nova secció, els usuaris podran accedir als vídeos que comparteixin altres usuaris, visionar els més populars en la comunitat de la xarxa social i veure continguts originals realitzats per usuaris desconeguts o artistes reconeguts. Les opcions permetran als usuaris comentar vídeos, guardar episodis per veure’ls més endavant o comentar els seus programes favorits amb altres usuaris.



El canal inclourà un ampli ventall de formats des de sèries i vídeos de telerealitat, a comèdies o esports en directe.

La xarxa social ja té diversos acords de contingut: entre altres programes anunciats, la lliga professional de beisbol nord-americà transmetrà un partit setmanal i el canal de cuina Tastemade produirà "Kitchen Little", un programa de cuina en el qual un nen explica un xef professional com elaborar una recepta que ha après prèviament.



Facebook Watch combina d’aquesta manera les possibilitats de la plataforma de vídeo Youtube amb les opcions de canals de 'streaming' com Netflix.