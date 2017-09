Àmplia cobertura de la Fira de Sant Miquel a Lleida Televisió

‘Cafeïna’ i ‘Lleida al dia’, al recinte, i resums el cap de setmana

Lleida TV es desplaça fins a la Fira Agrària de Sant Miquel per captar el minut a minut de l’esdeveniment. Durant la jornada de divendres, els programes Cafeïna i Lleida al dia s’emetran des de l’estand del Grup SEGRE, on s’instal·larà el plató dels dos programes estrella de la cadena.

El presentat per Mariví Chacón (14.45) cobrirà les primeres hores del certamen. Durant el programa, Joan Cama mostrarà alguns estands del recinte firal, com els de GlobaLleida o Vithas. La regidora de Cultura de la Paeria, Montse Parra, hi anirà per parlar de les Festes de Tardor, que avui dijous donen el tret de sortida.

Les responsables de Cercle de SEGRE i Pagès Editors acompanyaran Chacón durant el programa especial, que comptarà amb una actuació de les lleidatanes EnCantades, un grup vocal que interpretarà algunes cançons a cappella.

El plató de Lleida al dia, presentat per Santi Roig, també es desplaça fins a la Fira de Sant Miquel, on es portarà a terme l’habitual entrevista, la posterior tertúlia i un repàs de l’actualitat de Ponent. Els tertulians que acompanyaran Roig seran Marc Solsona, alcalde de Mollerussa i diputat de Junts pel Sí; Òscar Ordeig, secretari del PSC a Lleida, Pirineu i Aran; Sara Vilà, senadora d’En Comú Podem, i Bernat Solé, alcalde d’Agramunt i diputat de Junts pel Sí.

Així mateix, dissabte i diumenge a la nit, els espectadors de Lleida TV gaudiran dels millors moments de les dos jornades en sengles especials presentats per Joan Cama i realitzats per Adrià Guiu. En aquests, es podran veure els diversos espais que conformen aquesta fira agrària, alhora que també parlaran els expositors, alguns assistents i els responsables del certamen.