Ràdio Ponent estrena programació i potencia la informació de proximitat

Actualitzada 06/10/2017 a les 11:51

© Part de l'equip que afronta la nova temporada a Ràdio Ponent. Ràdio Ponent

Ràdio Ponent (106.8 FM) inicia avui la nova temporada amb una aposta per potenciar la informació de proximitat i un redisseny de la seua programació. La fórmula musical ja no serà tan preponderant i la graella de l’emissora de titularitat municipal, gestionada des del 1998 pel Grup SEGRE, donarà pas a programes de la Xarxa de Comunicació Local, fruit de la seua recent adhesió a la plataforma. Així mateix, els continguts informatius de Mollerussa i comarca augmentaran a les ràdios vinculades a la Xarxa, i els quatre butlletins diaris d’actualitat local que oferia l’emissora es convertiran en dos informatius de més durada (a les 14.30 i les 19.30 hores). L’aposta per la informació es complementa amb els espais de la Xarxa, encapçalats pel magazín matinal Notícies en xarxa, i es manté L’ordre del dia, el magazín local setmanal de Ràdio Ponent.



La regidora de Joventut de Mollerussa, Imma Casanella, va dir ahir que la nova etapa “permetrà que la nostra ràdio sigui tendència al territori”.



La graella nocturna no canvia: els dilluns, Mollerussa Esports; El raconet cultural, els dimarts; els dimecres, EJI Flaixnight; els dijous, Speaker & Friends; els divendres, Sardanes al Pla i Italdance. La graella es completa amb Entre nosaltres.