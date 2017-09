Continuen les tasques d’extinció de l’incendi que va generar el núvol tòxic

Va obligar a confinar ahir durant 5 hores a les seues cases als veïns de tres pobles de Madrid

Una dotació de Bombers de Fuenlabrada continua treballant aquest matí en la total extinció de l’incendi que ahir va cremar 40 tones d’encenalls de magnesi i alumini i que va obligar a confinar durant cinc hores a les seues cases als veïns dels municipis madrilenys de Griñón, Humanes i Moral d’Enmedio.

Fonts d’Emergències Comunitat de Madrid 112, han assenyalat a Efe que ja no hi ha cap perill, el foc està totalment controlat i una dotació de Bomberos treballa en una superfície ja petita de tot just 200 metres quadrats, a l’exterior d’una nau del polígon La Vega 2, ubicat al carrer Sierra de Cazorla de Fuenlabrada.

Igual com ahir a la nit, els bombers estan utilitzant aigua per incrementar la combustió de forma controlada i accelerar l’extinció definitiva. Continuaran treballant en l’àrea durant la nit.

Els Bombers de la Comunitat, que ahir van desplaçar dotze dotacions, ja s’han retirat i un oficial ha anat aquest matí per veure com es desenvolupaven els treballs i comprovar que no era necessari un nou reforç.

El succés es va originar ahir a les 9.22 hores i en ell va resultar ferit un home de 47 anys, treballador de la nau, que pateix cremades de segon grau al 30 % del seu cos, i que va ser traslladat a l’Hospital de Getafe amb pronòstic reservat.