Cuixart: "Ja hem guanyat, el Constitucional ja no té autoritat a Catalunya"

Centenars de persones omplen la plaça Ricard Vinyes de Lleida en un acte de campanya del referèndum

"Ja hem guanyat, res no tornarà a ser el mateix. El Tribunal Constitucional ja no exerceix autoritat a Catalunya". Així ho ha afirmat aquesta tarda el president d’Òmnium Cultura, Jordi Cuixart, durant un acte de la campanya del referèndum de l’1-O que va omplir amb centenars de persones la plaça Ricard Vinyes de Lleida en el qual va apuntar que el poble català "ja s’ha autodeterminat. Davant d’un públic que onejava estelades i entonava càntics d’independència, els participants van fer una crida a una participació massiva, tant dels partidaris del 'sí' com els del 'no'.

Cuixart, que va presidir l’acte juntament amb Xavier Quintillà i Rosa Peñafiel Cantano, va llançar un desafiament al líder del PSC, Miquel Iceta, i als partits que insten a no participar en la votació. "Si realment Catalunya no vol la independència, aneu a votar que 'no'", va dir. En cas contrari, va apuntar que s’imposaran els partidaris de separar-se d’Espanya i es va mostrar convençut que la Generalitat posarà en marxa d’immediat el procés per constituir la república catalana.

Els participants van lamentar el processos judicials que amenacen a més de 700 alcaldes i les operacions policials per impedir la publicació de cartells sobre l’1-O. "No votem només independència, també votem llibertat i democràcia", va destacar Quintillà, mentre que Peñafiel va apuntar que es tracta de "finalitzar la lluita" dels qui es van oposar al franquisme fa quatre dècades.