Joan Margarit, premi Pablo Neruda

El poeta de Sanaüja, distingit per Xile amb un guardó de poesia referent a Iberoamèrica || És la primera vegada que aquesta distinció, concedida des del 2004, recau en un autor europeu

El poeta lleidatà Joan Margarit (Sanaüja, 1938) ha estat distingit amb el Premio Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda 2017, guardó que s’ha consolidat com un referent entre els premis literaris llatinoamericans. Margarit va rebre una trucada dimarts a la nit del mateix ministre de Cultura de Xile, Ernesto Ottone, anunciant-li la concessió del guardó, dotat amb 60.000 dòlars (uns 54.000 euros).



El poeta lleidatà, “emocionat” al rebre un premi amb el nom del seu mestre, Neruda

És la primera vegada que aquest premi, que atorga el Consell Nacional de la Cultura i les Arts de Xile des de l’any 2004, recau en un autor de fora d’Amèrica. El premi li va ser anunciat des de la casa museu del poeta xilè Pablo Neruda, a Isla Negra. Un guardó que a Margarit l’“emociona” d’una manera especial, precisament perquè porta el nom de Pablo Neruda, “el poeta que més m’ha influït i impulsat”. “La relació amb el mestre va significar molt per a mi”, va explicar aquest dimecres l’autor lleidatà.



“Als meus 79 anys és molt important el que va significar en la meua vida Neruda. Tant va significar que vaig tenir molts anys per poder treure-me’l de sobre, perquè un bon mestre, un gran mestre, és tan dur per arribar a ell com també per treure-se’l de sobre”, va afegir. Margarit també va destacar la importància que el jurat reconegui específicament la “força lírica de la llengua catalana”. “Està clar que premien un poeta català”, va celebrar.



En aquest sentit, el ministre Ottone li va comunicar per telèfon que “el jurat ha decidit de forma unànime atorgar-li el guardó per la qualitat de la seua poesia i la força lírica de la seua llengua catalana”. En honor al nom del reconeixement, Margarit va recitar al ministre un fragment de Meditación, poema escrit per Neruda el 2000, i catalogat per l’autor de Sanaüja com “els versos més bonics que s’han escrit mai”.



Margarit rebrà el guardó de mans de la presidenta Michelle Bachelet al palau de La Moneda, seu de l’executiu xilè. El ministre Ottone va destacar també que “ens té molt feliços poder publicar una antologia del poeta espanyol a Xile, ja que tret de dos llibres no s’han publicat més obres d’ell”. “Això permetrà al públic xilè conèixer aquest poeta que compta amb una vasta trajectòria i que ara integra el català al premi, un dels més importants d’Iberoamèrica i que significa un reconeixement a la poesia”, va afegir.



Aquest guardó va reconèixer el 2004 el mexicà José Emilio Pacheco, que va obtenir el Cervantes i el Reina Sofía el 2009. També va ocórrer amb l’argentí Juan Gelman, que es va reconèixer a Xile el 2005 i va obtenir després el Reina Sofía i, el 2007, el Cervantes.



Les claus

El guardó. El premi Pablo Neruda va ser creat a Xile el 2004, en el centenari del natalici del poeta, per reconèixer la trajectòria d’un escriptor en el món de la poesia iberoamericana.

El premi Pablo Neruda va ser creat a Xile el 2004, en el centenari del natalici del poeta, per reconèixer la trajectòria d’un escriptor en el món de la poesia iberoamericana. El guanyador. Joan Margarit, primer no americà a rebre aquesta distinció, ha estat reconegut per unanimitat del jurat per “la qualitat de la seua poesia i la força lírica de la seua llengua catalana”.

Joan Margarit, primer no americà a rebre aquesta distinció, ha estat reconegut per unanimitat del jurat per “la qualitat de la seua poesia i la força lírica de la seua llengua catalana”. La dotació. Premi de 60.000 dòlars (uns 54.000 euros) i un guardó que rebrà de mans de la presidenta de Xile, Michelle Bachelet.



Escriu poemes sobre la seua mirada i interessos al final de la vida



Actualment, Margarit es troba immers en el procés d’escriptura del poemari Un hivern fascinant, del qual no va voler avançar continguts, convençut que la poesia compta amb “arguments enterrats” difícils de ressenyar. “Una vida no dóna per escriure de moltes maneres diferents, però sí de diferents coses”, va reflexionar el poeta lleidatà, que va comentar que l’obra recollirà la mirada i interessos que té al final de la seua vida.



De professió arquitecte, Joan Margarit es va donar a conèixer com a poeta en castellà als anys seixanta. A partir del 1980 va iniciar la seua obra poètica en català amb una estètica realista i plena d’un gran alè líric. La seua obra, a més, inclou una extensa varietat temàtica amb la relació entre poesia i vida com a columna vertebral.



Margarit ha rebut, entre altres distincions, els premis Carles Riba el 1985, Crítica Serra d’Or el 1982, 1987 i 2007, el Nacional de Literatura de la Generalitat el 2008 i el Jaume Fuster el 2015. En l’àmbit estatal compta amb el Premi de la Crítica el 1984 i 2008 i el Nacional de Poesia del Ministeri de Cultura el 2008. El passat 9 de maig, la seua localitat natal, Sanaüja, el va nomenar fill il·lustre del municipi.