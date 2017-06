Festa audiovisual de la llengua

Els col·legis Sagrada Família i Episcopal de Lleida, protagonistes en els Premis Llanterna Digital || La Bressola, de la Catalunya Nord, un altre dels distingits

Els col·legis Sagrada Família i Episcopal de Lleida es van emportar aquest dijous dos dels premis Llanterna Digital de curtmetratges en català i/o occità, que impulsa la Generalitat amb la col·laboració, entre d’altres, del Grup SEGRE. L’Espai Orfeó de Lleida va acollir l’acte d’entrega de l’onzena edició d’aquest certamen, presentat pel periodista i cantant de Lexu’s Carles Gómez i que podrà seguir-se a través de Lleida Televisió demà dissabte (23.30) i diumenge (13.30).

En la categoria oberta al públic, de fins a 3 minuts de durada, l’historiador, realitzador i docent de Girona David Ruiz es va emportar els 700 euros del premi amb el curt Sense color. El guanyador va rebre el guardó, patrocinat per SEGRE, de mans del director executiu, Juan Cal.



En la categoria de fins a 15 minuts, el premi va ser per a Lucía Alemany, una jove cineasta de Traiguera, a Castelló, pel film 14 anys i un dia. En la categoria reservada a la comunitat universitària, l’equip liderat per David Gascón, de l’Escola Superior de Cinema de Catalunya (Escac), es va emportar el premi pel film The girl and the moon, subtitulat al català.



Un dels moments més emotius de la vetllada va ser l’entrega del premi a centres de Secundària, que va correspondre al col·legi Pompeu Fabra de La Bressola, al Soler, a prop de Perpinyà, pel curt Suprimim!



El grup d’alumnes que va recollir el premi va agrair en un català amb marcat accent gal la invitació al certamen i la possibilitat de conèixer la ciutat de Lleida, abans d’acomiadar-se amb un sonor “Visca Catalunya!”. La directora de Política Lingüística, Ester Franquesa, va qualificar els Llanterna Digital d’“una gran festa entorn de la llengua del nostre país”.



Categories

Primària. Jòquer, del col·legi Sagrada Família, mentre que Targeta roja, de l’Episcopal, va guanyar per votació popular.

Secundària. Suprimim!, de La Bressola al Soler.

Universitat. The girl and the moon, de David Gascón (Escac).

Oberta, fins a 3’. Sense color, de David Ruiz.

Oberta, fins a 15’. 14 anys i un dia, de Lucía Alemany.