Un documental basc i un de kurd, premis de Picurt

El festival de cine de muntanya s’acomiada amb més de 2.500 visitants des de dimarts || Performance de Comediants

L’11a Mostra de Cinema de Muntanya dels Pirineus, Picurt, es va clausurar ahir a la nit a Artedó després que des de dimarts passessin prop de 2.500 persones pel certamen entre la Seu d’Urgell i Artedó i entre els convidats del qual hi havia el crític de cine de SEGRE Juan Ferrer. Durant la vetllada d’ahir, presentada per Àlex Gorina, es van entregar els guardons. El Premi Gall Fer Pirineu – Ciutat de la Seu d’Urgell (2.000 euros) es va atorgar al documental basc Gutik Zura de Jon Maia i Mari Jose Barriola Baraibar, un film en què l’essència del bosc i la fusta s’utilitzen com a metàfora de la vida i de la història basca. Rauf, de Baris Kaya i Soner Caner es va emportar el Premi Gall Fer Internacional Endesa (1.500 €), un retrat intens de la preadolescència i un tractament intel·ligent del conflicte kurd. D’altra banda, divendres s’havia entregat el quart premi Josep Virós al dinamista cultural Sisco Farràs. A banda de l’entrega de premis, un dels punts forts de la jornada d’ahir va ser la performance titulada Elogi de l’arbre, que va anar a càrrec de la companyia Comediants.

La directora del certamen, Montse Guiu, va valorar molt positivament aquesta edició.