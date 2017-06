Una cinquantena de joves talents al primer Concurs Internacional de Piano Kid and Youth

Vinguts de països com Alemanya, Corea del Sud, Rússia o Vietnam

© L'acte de presentació del primer Concurs Internacional de Piano Kid and Youth Òscar Mirón

El primer concurs internacional de piano per a joves talents de fins a 17 anys arrencarà aquest dijous a Lleida amb la participació de mig centenar de joves vinguts d’arreu del món. El Ricard Viñes Piano Kids and Youth compta amb tres categories: fins a 11 anys, fins a 14 i fins a 17. Aquesta última té com a premi per al guanyador 2.000 euros i un concert a l’Auditori Municipal Enric Granados.



L’edició Kids and Youth s’alterna amb la versió sènior del Concurs de Piano Ricard Viñes, que se celebra els anys parells, dirigida a pianistes fins als 32 anys i que compta amb l’Orquestra Simfònica del Vallès (Barcelona) per fer la prova final.

L’alcalde de Lleida, Àngel Ros, ha explicat que el Ricard Viñes Piano Kids and Youth pretén descobrir nous talents musicals en edats primerenques. Així, infants i joves amb talent d’arreu de Catalunya, d’Espanya i de països estrangers, com Alemanya, Corea del Sud, Rússia o Vietnam, competiran a Lleida.



D’altra banda, la tinent d’alcalde i regidora de l’àrea educativa i cultural, Montse Parra, ha recordat que enguany es repetirà l’activitat “Vine a tocar el piano a la plaça de Ricard Viñes”. Serà el dimecres, a partir de les 18 h., obert a tothom qui vulgui interpretar alguna peça musical.



L’organitzador del concurs, Jordi Benseny, que és pianista i professor del Conservatori, ha reiterat la importància d’aquest concurs, un dels pocs dirigits a joves d’arreu de l’Estat i d’Europa.



La directora de l’Auditori, Puri Terrado, ha destacat el jurat, format per membres reconeguts internacionalment, com són Stanislav Pochekin, concertista i pedagog rus, catedràtic de piano al Conservatori del Liceu de Barcelona; Vladislav Bronevetzky, concertista i pedagog, que ha estat professor del Conservatori Txaikovski de Moscou i actualment és professor de l’ESMUC a Barcelona; Hui-Ying Liu-Tawastsjerna, originària de Taiwan, que és una de les millors pianistes i pedagogues finlandeses, professora a l’Acadèmia Sibelius, i Akemi Alink-Yamamoto, pianista holandesa originària de Japó, membre directiu de la Fundació Alink-Argerich (AAF). L’alcalde Ros n’és president d’honor i també l’integren la mateixa Puri Terrado, Jordi Benseny i Enric Picó, pianista i professor del Conservatori.