Una jutgessa ordena l'exhumació del cadàver de Dalí després d'una demanda de paternitat

EFE Actualitzada 26/06/2017 a les 16:37

A petició de Pilar Abel, una veïna de Figueres que va presentar una demanda per ser reconeguda com a filla de l’artista.

© El pintor català Salvador Dalí. EFE

Una jutgessa de Madrid ha ordenat l’exhumació del cadàver del pintor Salvador Dalí i l’obtenció de mostres del seu cos per a la pràctica de la prova biològica de determinació de la paternitat de Pilar Abel, una veïna de Figueres que va presentar una demanda per ser reconeguda com a filla de l’artista.



Segons indica la jutgessa encarregada del cas en una interlocutòria al qual ha tingut accés a Efe, "és necessària la prova biològica d’investigació de la paternitat de Maria Pilar Abel Martínez respecte del Sr. Salvador Dalí Domenech", en "no existir restes biològiques ni objectes personals sobre els quals practicar la prova per l’Institut Nacional de Toxicologia".



La magistrada María del Mar Crespo ordena, en aquest sentit, que es deslliuri un exhort al Jutjat de Figueres (Girona) perquè, pel metge forense adscrit al mateix, prèvia l’exhumació del cadàver de Dalí, es procedeixi a l’extracció de mostres del pintor - "restes òssies i/o peces dentals" - i siguin remeses a l’Institut de Toxicologia, al qual correspon la investigació.



La titular del Jutjat de Primera Instància número 11 de Madrid assenyala així mateix en la interlocutòria, datada la passada 20 de juny, que Pilar Abel haurà d’acudir a l’Institut de Toxicologia el dia i hora en què sigui citada per a l’obtenció de les seues pròpies mostres.



El cos de Salvador Dalí va ser sepultat al Teatre-Museu Dalí de Figueres després de la seua mort el 23 de gener de 1989. Segons ha indicat a Efe l’advocat de la demandant, Enrique Blánquez, encara no hi ha data per procedir a l’exhumació del cadàver, encara que ha considerat que "podria tenir lloc el proper mes de juliol".



L’abril del 2015, el jutjat de primera instància número 11 de Madrid va admetre a tràmit la demanda de paternitat que va presentar Pilar Abel contra el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, i contra la Fundación Gala Dalí, en condició d’hereus legals del pintor.



La Fundación Gala Dalí no ha volgut pronunciar-se de moment sobre aquesta resolució judicial, segons ha indicat a Efe una portaveu de l’entitat.



La demanda presentada per Pilar Abel, nascuda a Figueres el 1956, al·lega que va ser fruit d’una relació que va mantenir la seua mare amb el pintor català, qui va conèixer a Cadaqués (Girona) quan treballava amb empleada d’una família que passava temporades en aquesta població.



S’argumenta en la demanda que en diverses ocasions la mare de Pilar Abel li va dir que el seu pare era Salvador Dalí, i en la documentació s’inclou una acta notarial d’una cuidadora de la mare reconeixent també que li havia relatat que en la seua joventut va mantenir una relació sentimental oculta amb el pintor. Igualment es recull en la demanda que Pilar Abel s’ha sotmès a dos proves de paternitat, però que mai no ha aconseguit que li siguin entregats els resultats.



La primera prova de paternitat la va fer en un laboratori de San Sebastián de los Reyes (Madrid), el juliol del 2007, amb restes de pell i cabells que van quedar enganxats en una màscara de guix que es va fer del pintor poc després de morir, i que va arribar a les seues mans.



La segona prova es va fer a París el 6 de desembre de 2007 al despatx de Robert Descharnes, col·laborador i biògraf de Dalí, per comparar les mostres de l’ADN de Pilar amb el material genètic que conservava Descharnes del pintor empordanès.