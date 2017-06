La jutgessa demana a la Generalitat que entregui les peces de Sixena abans del 25 de juliol

EFE Actualitzada 27/06/2017 a les 16:20

Les 44 obres de la col·lecció del Museu de Lleida

© Caixes sepulcrals procedents del Monestir de Sixena. SEGRE

La jutgessa del Jutjat de Primera Instància número 1 d’Osca ha emès una interlocutòria per la qual reprèn l’execució provisional de la sentència sobre la nul·litat de les vendes dels béns artístics del Monestir de Sixena en el qual ordena la Generalitat la seua entrega a l’Aragó abans del 25 de juliol.



La interlocutòria insta a la Generalitat de Catalunya a comunicar al Govern d’Aragó abans del 25 de juliol del 2017 la manera en què han pensat procedir al trasllat de les 44 peces encara no entregades i ubicades actualment al Museu de Lleida i l’hora d’arribada al lloc designat. Tot això perquè l’executiu aragonès pugui adoptar "les mesures necessàries" i el procés pugui ser controlat pel tècnic que designi el Govern d’Aragó.



Adverteix la jutgessa que si en aquesta data els béns no s’han tornat, "es deduirà testimoni per desobediència" perquè els tribunals de justícia actuïn "conforme a dret".



L’advocat de Villanueva de Sixena (Osca), Jorge Español, precisa que si no es compleix el mandat, el Govern català cometrà un delicte de desobediència a l’autoritat judicial. I s’ha mostrat convençut que davant d’aquest segon i terminant requeriment es presentarà en termini el pla de transport de les peces, perquè en cas contrari "no s’hauria més remei d’enviar a la Brigada de Patrimoni Històric de la Policia Judicial" perquè aquesta s’apoderi de les peces i les traslladi en un camió especialitzat al Monestir de Sixena.



La jutgessa recorda que la Constitució Espanyola atribueix als jutges i tribunals la funció d’executar el jutjat i imposa el deure de compliment de les resolucions judicials. I fa referència a la sentència del mateix jutjat, dictada el 8 d’abril de 2015, que declara la nul·litat de la compra dels béns procedents del monestir per part de la Generalitat i ordena el reintegrament de la possessió material dels mateixos al seu propietari i el seu trasllat al cenobi.



La Generalitat ja va entregar 53 d’aquestes peces el 26 de juliol de 2016, però en queden pendents unes altres 44, a les quals es refereix aquesta interlocutòria.