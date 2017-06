Més de 1.000 firmes contra el Parc de les Arts d'Alcalde Pujol

Nova assemblea de la plataforma opositora

La plataforma opositora al Parc de les Arts que la Paeria pretén construir al carrer Alcalde Pujol de Lleida amb participació privada ha reunit més de 1.000 signatures en contra de la seua creació, segons va explicar aquest dimarts un dels portaveus, Josep Maria Guasch.



Ara presentaran les rúbriques a la Paeria, així com les al·legacions en contra de la construcció. Aquestes són algunes de les novetats que es van plantejar en l’assemblea que va tenir lloc aquest dimarts amb la presència de “membres de tots els partits polítics excepte el PSC”, en paraules de Guasch, i que va omplir de gom a gom el menjador del col·legi del barri on es reuneixen.



També van explicar que fa escassos dies s’havien reunit amb responsables de la firma Sorigué, que els havien assegurat que no tenen previst fer res en contra de l’opinió els veïns.



Moments abans de l’assemblea d’aquest dimarts desenes de persones van protagonitzar una concentració amb pancartes al lloc on és previst construir el parc per mostrar el rebuig de la iniciativa. Guasch va assegurar que el díptic repartit per la Paeria sobre el parc és “ple de falsedats”.