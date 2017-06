Tornen a demanar l’art del Museu

Segona vegada que la jutge, a través d’una interlocutòria, exigeix entregar 44 peces d’art originàries de Sixena || Confusió sobre si el 25 de juliol és la data límit de trasllat o d’informació

La jutge del Jutjat de Primera Instància número 1 d’Osca va emetre ahir una interlocutòria per la qual reprèn l’execució provisional de la sentència sobre la nul·litat de les vendes dels béns del monestir de Sixena, en la qual de nou requereix a la Generalitat i al MNAC entregar-les a Aragó. Exigeix les quaranta-quatre peces del Museu de Lleida procedents del monestir aragonès, després que, el 26 de juliol del 2016, la Generalitat va entregar les cinquanta-tres del MNAC, arran d’un requeriment per les noranta-set peces a les quals havia posat de data límit el 25 de juliol del 2016. El Govern va blindar llavors les de Lleida al·legant la impossibilitat de traslladar-les perquè formen part d’una col·lecció unitària que no es pot separar i que estan protegides per la llei de Patrimoni catalana. En la interlocutòria d’ahir, torna a posar com a límit el 25 de juliol, ara del 2017, però hi ha confusió sobre si és la data d’entrega o per informar de com es traslladaran les obres i l’hora d’arribada. Així, en el text judicial, pot llegir-se que “acorda que abans del 25 de juliol les institucions catalanes informin el Govern d’Aragó sobre la manera com han pensat procedir al trasllat dels béns”. Tanmateix, posteriorment, la jutge adverteix que “si en aquesta data els béns no han tornat, es deduirà testimoni per desobediència perquè procedeixin els Tribunals de Justícia d’acord amb el dret”.

La reacció de l’advocat de l’ajuntament de Vilanova de Sixena, Jorge Español, no es va fer esperar, i es va mostrar convençut que, davant d’aquest segon requeriment, es presentarà dins de termini el pla de transport de les peces o “no hi hauria cap més remei que enviar la Brigada de Patrimoni Històric de la Policia Judicial” perquè confisqui les peces i les traslladi en un camió especialitzat fins a Sixena.



L’alcalde, Àngel Ros, va mostrar el seu suport total al conseller i va demanar actuar amb tota prudència

El jutjat, en la mateixa interlocutòria d’ahir, també va rebutjar el recurs presentat per la Generalitat contra la sentència del jutjat oscenc emesa el 8 d’abril del 2015, que declarava nul·la la compravenda de les obres entre la Generalitat de Catalunya i el Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) a l’orde religiós del monestir de Sixena entre els anys 1983 i 1994.

El conseller de Cultura, Santi Vila, va lamentar ahir a través d’un tuit assabentar-se d’aquest nou requeriment “una altra vegada” a través de la premsa i va assegurar que no tenien cap notificació oficial. Hores després, la conselleria va rebre la notificació. Segons fonts del departament, disposen de cinc dies per interposar un recurs de reposició a la interlocutòria de la jutge. Probablement, en el recurs sol·licitaran aclarir si el dia 25 és el termini per informar o d’entrega. El director del Museu de Lleida, Josep Giralt, va afirmar que “crec que ara mateix ningú està a l’escenari del trasllat”. Va recordar que “el conseller ha estat taxatiu amb el seu tuit i nosaltres no tenim cap indicació per actuar”. “Estic segur que les peces no sortiran de Lleida”, va dir, i va recordar l’anterior resolució de Vila i del Govern de no descatalogar-les i traslladar-les. L’alcalde, Àngel Ros, va assegurar que “és necessari actuar amb tota prudència”, i va dir que “recolzo totalment el conseller Vila al plantejar tot el conjunt de recursos existents pel que fa a aquestes peces. Crec que, havent-hi recursos de diferents àmbits judicials encara en marxa sobre aquest tema, no s’ha de plantejar cap retorn”. El portaveu de la Plataforma d’Entitats Culturals de Lleida, Xavier Quinquillà, va assegurar que “entenem que la Generalitat i el conseller presentaran recurs emparant-se en les resolucions i els informes negatius de la Junta de Museus i de l’IEC”. Això sí, també va admetre que “aquest és el pas últim, que si no s’atén pot obrir la caixa dels trons i la possibilitat que la jutge pugui activar l’ordre d’execució”.

La DGA diu que “tot està preparat per rebre les obres”

La consellera de Cultura d’Aragó, Mayte Pérez, va indicar ahir, després de conèixer la decisió de la jutge, que “el nostre objectiu és que les peces tornin a Sixena, que és on han de ser, i tot està preparat per rebre-les. Fa dos anys que estem pendents de l’execució i gairebé un any de la devolució parcial de cinquanta-una peces” (dos estan en parador desconegut). Va afegir que “no podem esperar més” i va recordar que el 9 de juny van enviar un escrit a la jutge “per recordar que la devolució continuava enquistada”.