El Festival de Blues d’Albatàrrec reunirà el millor dels quatre primers anys

La cinquena edició del Festival de Blues d’Albatàrrec, que se celebrarà del 15 al 17 de setembre, reunirà els millors grups dels quatre anys anteriors en un certamen dedicat a la memòria del cantant, compositor i virtuós de l’harmònica James Cotton, mort el mes de març passat als 82 anys. La Diputació de Lleida va acollir ahir la presentació del festival en un acte amb la seua directora, Rosa Jové; l’alcalde d’Albatàrrec, Víctor Falguera, que va destacar l’èxit de visitants (més de 4.000 persones l’any passat), i la vicepresidenta de l’IEI, Rosa Pujol. L’esdeveniment comptarà amb un cartell amb els bascos Travellin’ Brothers i els catalans A Contra Blues, guanyadors de les edicions del 2014 i el 2015 del festival de blues europeu, respectivament. Completaran els grups que actuaran de nit dos bandes catalanes més: Lone Rhino Club –amb nou disc en plena celebració del seu trentè aniversari– i The Teasers Blues Band. També hi actuaran les tres bandes finalistes del concurs d’Albatàrrec de l’any passat: Trizia Band, The Nail Clippers i els lleidatans The Chain Smokers Band.