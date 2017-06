L'il·lustrador lleidatà Josep Pulido, en una col·lectiva de 'collage' a l'Espai Cavallers

L'exposició s'inaugura el 8 de juliol i es podrà visitar fins el 5 de setembre

Josep Pulido Forns / AMPASTRE (Lleida, 1964)



Autodidacta amb dilatada experiència i formació multidisciplinar, ha centrat la major part de la seva carrera i professió en els mitjans de comunicació escrits, concretament en el camp dels elements infogràfics de premsa escrita, disseny gràfic, i il·lustració (actualment al diari La Vanguardia). Des de fa 1 any compagina la seva feina amb el collage analògic com una nova forma d’expressió.



Aquesta sèrie de collages d’en Josep Pulido parteix de la mirada crítica del mateix creador. Fent un recorregut visual per la seva obra, podem observar el contrast entre la minuciositat del procés creatiu i la seva sobrietat compositiva. Únicament amb la unió de dos elements: les flors i les figures nues, ens trobem davant d’una obra plena de subtileses i matisos que juntament amb la tenuïtat del seu tall, fan del resultat final una obra visual on recrear-se en l’estètica, i on l’atenció, esdevé inspiradora.

Marisa Mestre (Madrid, 1977)



Marisa Maestre és il·lustradora, dissenyadora gràfica, creativa de professió i collagista de cor. La seva obra se centra sobretot en l’exploració de l’inconscient i la necessitat vital de crear com a canal d’expressió i comunicació. “L’exploració de l’inconscient a l’hora de crear dóna resultats molt més personals i interessants. Les obres que sorgeixen de l’atzar, del mateix absurd són les obres que estan menys condicionades per les nostres pròpies creences i, per tant, són més autèntiques.”



La composició de les seves obres es nodreix de: revistes dels anys 50/70, fotografia antigues, gravats, papers pintats, fils, etc. “Em sedueix, de manera excessiva, el joc artístic que es crea amb el collage. Et dóna l’oportunitat de fer creacions ràpides i composicions impossibles amb un toc surrealista. Assamblar diferents fragments que no tenen gens que veure a priori, col·locar-los en suports diferents i donar-los l’oportunitat de formar part d’una obra nova té un costat molt romàntic i poètic.”



Se sent influenciada per les avantguardes del segle passat com a dadaisme i surrealisme i la seva font d’inspiració té una naturalesa eclèctica: feminisme, naturalesa, música, arquitectura, geometria, objecte oposat, decadència, etc.

Imanol Buisán (Terrassa)



Feminista, ciclista amateur, dissenyador gràfic, artista, usuari, Imanol Buisán ha trobat en el collage el seu idioma i indaga a través d’un exercici diari amb ell, per així trobar dialectes que li permetin parlar, narrar, portant al plàstic reflexions i banalitats. El seu treball ha estat publicat en Ground Magazine, Maintenaint, Collage Collective books entre unes altres. Col·labora amb diferents fanzines, realitzat a Espanya i fora.



Ha exposat el seu treball en diferents sales i galeries de Barcelona, Madrid, Istanbul, Tallín, Terrassa, Càceres, València, Saragossa.

Rebeka Elizegi (Donosti, 1968)



Paral·lelament a la seu treball com a dissenyadora gràfica, fa anys que Rebeka Elizegi realitza collage com a activitat artística i d’expressió personal.



Elabora les seves peces exclusivament a mà, tallant, empegant, i barrejant retalls de diferents èpoques. En aquest univers atemporal, en el qual la figura femenina i la diversitat de gènere són alguns dels seus eixos centrals, dialoguen sensibilitats diverses d’orígens dispars, relacionant-se entre si de forma harmònica.

La galeria Espai Cavaller de Lleida inaugura el pròxim 8 de juliol, a les 20.00 hores, l'exposició 'Collage. 4 visions', amb les il·lustracions de l'artista lleidatà Josep Pulido, juntament amb Rebeca Elizegi, Marisa Mestre i Imanol Buisán.La mostra es podrà visitar fins el 5 de setembre.