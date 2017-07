El conseller de Cultura rememora el ‘descobriment’del romànic de Puig i Cadafalch el 1907

Una excursió científica de l'Institut d'Estudis Catalans que va permetre salvar el patrimoni

El conseller de Cultura, Santi Vila, va emular ahir l’excursió científica de l’Institut d’Estudis Catalans que el 1907 va suposar el ‘descobriment’del romànic de la Vall de Boí. Amb motiu del 150 aniversari del naixement de l’arquitecte Josep Puig i Cadafalch, que va encapçalar està històrica iniciativa, Vila va fer ahir el mateix recorregut que els participants en la Missió Arqueològica de 1907 i, partint del Balneari de Caldes, va visitar el temple de Santa Eulàlia d’Erill-la-Vall on el setembre de 1907 es va descobrir el cèlebre Davallament. Igual com Puig i Cadafalch, Josep Gudiol i el fotògraf Adolf Mas, que va documentar tot el periple, després s’han traslladat a Sant Joan de Boí, on també han visitat una exposició d’imatges històriques de Berenguer Vidal, director de l’Arxiu Fotogràfic del Centre Excursionista de Catalunya. Està previst que aquesta tarda visitin les esglésies de Santa Maria i Sant Climent de Taüll on el 1907, ocult després dels pinacles d’un retaule, es va intuir el que avui és una de les imatges icòniques de Catalunya, el Pantocràtor del Mestre de Taüll.

A la nit, el conseller de Cultura assistirà a la baixada de Falles de Barruera. Demà, Vila es dedicarà a fer excursionisme guiat per botànics especialitzats de la Vall de Boí.