Cervera honora Rosa Fabregat

La ciutat natal de la farmacèutica i escriptora la nomena filla predilecta en un acte a l’ajuntament || L’autora va agrair el reconeixement i va afirmar que “visc un somni”

La sala de plens de l’ajuntament de Cervera es va omplir ahir per assistir a l’acte de nomenament com a filla predilecta de la ciutat de la farmacèutica i escriptora Rosa Fabregat. L’alcalde, Ramon Royes, va assegurar que “aquest és un acte de reconeixement, però, alhora, d’agraïment per tot allò que Fabregat ha aportat a la ciutat”. En un acte solemne i molt entranyable, Royes va definir Fabregat com “una lluitadora incansable en la defensa dels drets de la dona i de les persones més desfavorides”. L’alcalde va destacar que els valors que la nova filla predilecta de Cervera transmet