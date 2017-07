Andorra estrena ‘Scalada Stelar’, de Cirque du Soleil, explosió de fantasia i color

El viatge d’una noia somiadora de la Terra a un món estel·lar. Aquest és el fil argumental del nou espectacle de Cirque du Soleil, que dissabte va estrenar en exclusiva a Andorra la Vella i que convida l’espectador a viatjar a un espai de fantasia, colors i acrobàcies inversemblants. Es tracta de l’últim cicle de Scalada, que la companyia canadenca ha dissenyat per cinquè any consecutiu per al Principat. Benjamin Dupont és el director creatiu de l’espectacle, d’una hora de durada, i que aquest any estrena un escenari bifrontal per augmentar la visibilitat i transmetre proximitat. En total, es faran vint-i-dos representacions fins al 30 de juliol. L’objectiu d’Andorra Turisme és aconseguir superar els 100.000 espectadors. En aquest sentit, el Principat ha reservat 55.000 places gratuïtes per al públic i unes altres 55.000 que costen entre 18 i 20 euros, i en moltes representacions ja s’han esgotat les entrades dempeus. Per tal de treure profit d’aquesta poció per atreure turistes, el Govern d’Andorra negocia amb la companyia prorrogar dos anys més aquest acord.