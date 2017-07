Aragó instarà l'auxili de la policia si Catalunya no entrega els béns de Sixena

EFE Actualitzada 03/07/2017 a les 16:54

"Sol·licitarem a la jutgessa que ens deixi recórrer a les forces de l’ordre públic per anar al Museu de Lleida a recuperar-les", ha dit la consellera aragonesa de Cultura

© Visitants al Museu de Lleida, en una de les sales on s'exhibeixen tres caixes sepulcrals originàries del monestir de Sixena. SEGRE

El Govern aragonès sol·licitarà el suport de les forces de l’ordre públic per recuperar els béns del Monestir de Sixena que romanen dipositats al Museu de Lleida si la Generalitat no compleix l’ordre dictada per la jutgessa d’Osca per dur a terme la seua entrega abans del 31 de juliol.



Així ho ha assegurat als mitjans de comunicació la consellera d’Educació i Cultura del Govern aragonès, Mayte Pérez, després d’assistir a Osca a la firma d’un conveni per impulsar la divulgació del llegat del científic Santiago Ramón y Cajal.

La responsable política ha destacat que la nova interlocutòria dictada per la titular del Jutjat de Primera Instància número 1 d’Osca per tornar a instar el compliment d’una sentència dictada fa dos anys incorpora com a advertiment a les autoritats catalanes l’obertura de la via penal en cas de desobeir novament l’ordre. Ha destacat que les "comunicacions i acords" amb el Govern català entorn dels béns de Sixena pendents de la seua entrega "van tenir el seu moment i ells mateixos van ser els qui els van rebutjar", per la qual cosa l’única via "possible" és la reclamació per via judicial.



Després de reiterar el compromís del Govern aragonès amb l’"exigència vehement" d’entrega, la consellera ha advertit que si el proper 31 de juliol no són tornades les peces del Monestir de Sixena, "sol·licitarem a la jutgessa que ens deixi recórrer a les forces de l’ordre públic per anar al Museu de Lleida a recuperar-les".