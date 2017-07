Artur Blasco, protagonista avui d’un Dansàneu amb molt de gust

El Dansàneu, Festival de Cultures del Pirineu, que se celebra des de dissabte passat a les Valls d’Àneu, viatjarà avui fins al poble de Sorpe amb una doble cita musical i gastronòmica.

L’església de Sant Pere acollirà un concert del destacat divulgador del folklore pirinenc Artur Blasco. Fundador de la Trobada d’Acordionistes a Arsèguel, Blasco és l’autor de la recopilació de la cançó de tradició oral A peu pels camins del cançoner, base del recital que oferirà en el marc del Dansàneu.



+Tastàneu, degustació de productes km 0.

Com a colofó del concert, a les 21.00 h, i davant la plaça del temple romànic de Sorpe, se celebrarà el primer Tastàneu, una degustació de productes de proximitat (vins, formatges, embotits i pa elaborats al territori). La iniciativa, coordinada per Ramon Aytés, de Sort, té per objectiu mostrar de forma distesa, i fruit del treball col·laboratiu, la qualitat dels productes pallaresos.

Ahir a la nit, estava prevista la segona edició del sopar gastronòmic de l’hotel Castellarnau d’Escaló, amb espectacles de dansa i música inclosos.