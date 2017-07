El centre de producció audiovisual Magical de Lleida compleix cinc anys

04/07/2017

© L'alcalde i la directora, amb l'equip d''Amics per sempre'. Hermínia Sirvent

El centre de producció audiovisual Magical de Lleida, a Gardeny, va complir aquest dilluns el cinquè aniversari al servei de la indústria cultural de Lleida i del conjunt de Catalunya. Els platós i les sales tècniques d’aquest centre audiovisual, situat al Parc Científic i Tecnològic de Lleida, han acollit al llarg d’aquests cinc anys diversos rodatges i postproduccions de cine –com la pel·lícula Segon origen, de Bigas Luna i Carles Porta, sobre la popular novel·la de Manuel de Pedrolo Mecanoscrit del segon origen– i de televisió, com la tv movie titulada 'Amics per sempre'.



Les instal·lacions del Magical són també un espai formatiu per a estudiants de Comunicació Audiovisual de la Universitat de Lleida i de centres de formació professional com l’Ilerna, la Caparrella o La Salle Mollerussa i, també, per als participants dels tallers paral·lels als festivals Animac i la Mostra de Cinema Llatinoamericà.



Des de l’any passat, el Magical, que dirigeix Gina Domingo, també és la seu del Centre Experimental de la Cinematografia i de les Arts Audiovisuals de Catalunya, amb Santi Lapeira al capdavant.