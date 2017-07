El Doctor Music Festival ja ha venut un miler d'abonaments per a l'edició 2019

REDACCIÓ Actualitzada 04/07/2017 a les 14:15

Els organitzadors han llogat als propietaris les 140 hectàrees que necessiten per al festival

© Les tendes de campanya on han dormit els participants en l'acte de 'consagració' del nou Doctor Music. SEGRE

El Doctor Music Festival Reincarnation, l’edició prevista del 12 al 14 de juliol del 2019 del que va ser el popular “festival de la vaca” a Escalarre, al Pallars Sobirà, ja ha venut un miler d’abonaments per als concerts (van sortir a la venda el 30 de maig). Així ho han anunciat els organitzadors aquest dimarts a l’acte ‘consagració del Doctor Music Festival’ que se celebra als mateixos prats d’Escalarre on se celebrarà el macrofestival.



Els organitzadors també han avançat que hi ha confirmades 215 reserves per a l’espai gastronòmic del xef Albert Adrià en el marc del Doctor Músic.



A més, ja s’han llogat als propietaris les 140 hectàrees de terrenys que es necessiten per celebrar l’edició 2019 del popular festival.