El Govern interposa recurs de reposició contra la resolució del jutjat d'Osca Sixena

Actualitzada 04/07/2017 a les 18:25

La jutge va demanar a la Generalitat que comuniqui com a molt tard el 25 de juliol un pla de trasllat de les obres el Museu de Lleida

© Visitants l'any passat al Museu de Lleida davant de quatre fragments de retaule d'alabastre de Sixena.

El Govern de la Generalitat ha interposat recurs de reposició davant el Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 1 d’Osca contra la resolució que requereix la Generalitat de Catalunya que comuniqui al Govern d’Aragó, com a molt tard el proper 25 de juliol, la manera en què pensa procedir al trasllat dels béns del Museu de Lleida.



En el seu recurs, el Govern al·lega que els béns del Museu de Lleida no poden sortir sense que abans el Consorci del Museu n’exerceixi el seu dret de defensa. També addueix la impossibilitat del retorn atès que els béns afectats es troben en mans de terceres persones alienes al plet (Consorci del Museu de Lleida) o la falta de condicions físiques de les instal·lacions de Sixena per rebre els béns.



En aquest sentit, el Govern insisteix en demanar la suspensió de l’execució provisional i que es permeti a dos tècnics designats pel departament de Cultura que puguin comprovar 'in situ' i informar sobre les condicions en què es troben els béns exposats al públic al monestir de Santa Maria de Sixena.



A més, la Generalitat al·lega la possessió del Monestir de Sixena per terceres persones alienes al procés i que els béns objecte d’aquesta execució professional conformen una col·lecció que no pot ser disgregada, d’acord amb la Llei Catalana de Patrimoni Cultural.



D’altra banda, la Generalitat esgrimeix que, d’acord amb la funció social del Dret de Propietat, li correspon l’exercici de les competències jurídico-públiques sobre els béns procedents de Sixena, atès que són uns béns sotmesos a l’Administració catalana.