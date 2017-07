Museu de Lleida pedagògic

Creixen gairebé un 50% les visites escolars, amb més de 9.300 alumnes durant el curs 2016-2017 || Més oferta per a l’any que ve, amb quatre itineraris nous

La informació de qualitat té un preu Si ja ets subscriptor, identifica't i tindràs accés a tots els continguts

Si encara no ho ets, compra la subscripció que més encaixa amb tu

Notícia / pàgina

Comprar

SEGRE en format digital Informa't

SEGRE en paper +

SEGRE en format digital Informa't

L’atractiu del Museu de Lleida com a aula escolar creix any rere any. Un total de 9.352 alumnes van visitar aquest equipament cultural durant el curs 2016-2017 acabat de finalitzar, cosa que representa un increment del 49,9% respecte al curs anterior, quan els estudiants, amb grups des de l’educació infantil fins a la universitària, van superar els 6.200.Aquest curs passat, la gran majoria (7.103) van seguir algun dels itineraris educatius plantejats pel Museu i acompanyats de material pedagògic per treballar abans, durant i després de la visita. Els de més èxit van ser els vinculats a les exposicions temporals sobre