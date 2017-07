Mil abonaments al Doctor Music

El festival de la vaca d’Escalarre ja ha venut un miler de tiquets per a la Reincarnation Edition del 2019 || Prereserves de 215 persones per a les degustacions a càrrec del xef Albert Adrià

La informació de qualitat té un preu Si ja ets subscriptor, identifica't i tindràs accés a tots els continguts

Si encara no ho ets, compra la subscripció que més encaixa amb tu

Notícia / pàgina

Comprar

SEGRE en format digital Informa't

SEGRE en paper +

SEGRE en format digital Informa't

A falta de dos anys (o 24 llunes, segons es calculi) per a la Doctor Music Festival Reincarnation Edition, ja s’han venut mil abonaments per al certamen, que tindrà lloc del 12 al 14 de juliol del 2019. D’aquests, un 40% els han comprat persones que van assistir a alguna de les edicions anteriors (1996, 1997 i 1998), per la qual cosa els seus responsables són molt optimistes quant a les previsions de venda. Són paraules del director del certamen, Neo Sala, durant la presentació ahir del festival per al públic català, després que al febrer Londres n’acollís la posada