Rajoy demana confiança als catalans "assenyats" davant de "deliris autoritaris"

05/07/2017

© El president del Govern, Mariano Rajoy EFE

El president del Govern, Mariano Rajoy, ha demanat aquest dimecres confiança en el futur als catalans "assenyats i moderats" davant els "deliris autoritaris i frontistes" dels qui desafien l’estat democràtic, i ha ressaltat que Espanya és una gran nació "amb una gran democràcia". Rajoy, que ha inaugurat la jornada "Creixement empresarial i competitivitat" organitzada per la Cambra de Comerç d’Espanya, ha criticat que el Govern de la Generalitat hagi oblidat una gran part de catalans que són "assenyats, democràtics i cada vegada més moderats".



D’aquesta forma s’ha pronunciat després de l’anunci de la futura llei catalana de Referèndum d’Autodeterminació presentada per Junts pel Sí i la CUP i que preveu la possibilitat de declarar la independència de Catalunya abans de 48 hores si guanyés el "sí" en un eventual referèndum l’1 d’octubre. "A tots els dic que mantinguin la confiança en el futur perquè els deliris autoritaris i frontistes mai no podran vèncer a la serenitat i l’equilibri de l’Estat democràtic".