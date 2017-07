Tretze detinguts a Catalunya en un cop internacional contra la Camorra

EFE Actualitzada 05/07/2017 a les 11:15

Operació conjunta entre la Guàrdia Civil i els Mossos d’Esquadra

© Agents de la Guàrdia Civil i els Mossos d'Esquadra aquest dimecres a Barcelona. EFE

Tretze persones han estat detingudes a Catalunya en una operació internacional contra el blanqueig de capitals d’activitats delictives relacionades amb la Camorra napolitana, amb arrestos també a Itàlia (14) i Alemanya (2). La Fiscalia informa en un comunicat que, entre els detinguts a la ciutat de Barcelona i altres localitats de la província, hi ha 8 italians, però també hi ha d’altres nacionalitats com espanyols, veneçolans, xilens o colombians.



La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil i els Mossos d’Esquadra estan duent a terme aquesta operació, dirigida pel jutjat número 6 de l’Audiència Nacional, en la qual s’imputen als arrestats els delictes de pertinença a organització criminal, blanqueig de capitals i tràfic de drogues (cocaïna i haixix) a diversos països europeus.



Els agents han practicat 15 registres a Barcelona capital i la seua àrea metropolitana, en les quals s’han confiscat de documentació física i en suport informàtic, igual com està passant en els dos registres d’Itàlia i els sis d’Alemanya.



A Barcelona, almenys dos persones han estat arrestades al cèntric carrer Tamarit i el desplegament policial (en el qual participen agents d’EUROPOL i de la Guardia di Finanza italiana) s’ha dut a terme també en una cafeteria als baixos de l’edifici en què es troba el Consolat italià del carrer Mallorca.



Als tres països s’han embargat preventivament béns relacionats amb el tràfic de drogues i el blanqueig de capitals per un import de 5 milions d’euros. Autoritats judicials dels tres països treballen des de fa mesos en la investigació d’aquesta organització criminal dedicada al blanqueig de diner del narcotràfic, utilitzant per a això nombroses empreses del sector de la restauració, compravenda de vehicles i joies, entre d’altres, a través d’una estructura de testaferros.



En el transcurs de les indagacions, l’Equip Conjunt d’Investigació Espanya-Itàlia, s’ha apoderat de 520 quilos de cocaïna i més de 450 quilos d’haixix i marihuana.



La Fiscalia destaca l’èxit de l’esmentat equip conjunt, instrument de cooperació judicial i policial de la UE en l’execució d’investigacions a organitzacions d’àmbit transnacional. Els dispositius policials de cada país han estat coordinats per EUROPOL, que ha destacat efectius propis a cada un dels llocs en els quals s’està executant l’operació.